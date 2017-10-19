حماس: محاولات الابتزاز الامريكية تهدف لوضع العصي بدواليب المصالحة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أعربت حركة (حماس) عن “رفضها لمحاولات الابتزاز والانحياز الأمريكي لصالح المواقف الإسرائيلية والتي عبر عنها جيسون غرينبلات، وتمثل تدخلا سافرا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وتهدف إلى وضع العصي في دواليب المصالحة”.

وأعلنت الحركة في بيان الخميس أن “حماس تؤكد مضيها قدما في تطبيق خطوات المصالحة كافة، ولن تلتفت لأي محاولة لتخريب هذا المسار أو تعطيله”.

وكان المبعوث الامريكي لعملية السلام، غرينبلات قد شدد في بيان على “أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية ألا وهي ان أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية”.

وأضاف “إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية”.