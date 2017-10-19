رئيسة وزراء بريطانيا: من العاجل التوصل لاتفاق مع الاوروبيين بشأن حقوق المواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أنه اصبح من الطارئ التوصل خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى اتفاق مع الأوروبيين حول عدة قضايا مثل حقوق المواطنين.

وكانت ماي تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدورية، اليوم في بروكسل، حيث أشارت إلى أن بلادها تعتقد أن مفاوضات الخروج من الاتحاد (بريكست)، قد حققت “قدرا جيدا من التقدم”، ورأت أنه “يتعين النظر إلى الأمام، وكيف ستنابع التعاون مستقبلاً”، حسب كلامها.

وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية أنها ستبحث مع نظرائها الأوروبيين ليس فقط مسيرة مفاوضات بريكست، بل أيضاً كيفية مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والأمن، حيث “نريد أن نظهر أن بريطانيا ستستمر بالقيام بما عليها في هذه المجالات”، على حد تعبيرها.

وشددت على أن التعاون كان وسيبقى مستقبلاً في قلب الشراكة الأوروبية – البريطانية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة الأوروبية تطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، دون إعطاء أي ضوء أخضر للوفد الأوروبي بالشروع بمفاوضات تتعلق بالعلاقات المستقبلية أو المرحلة الانتقالية، كما دأبت لندن على المطالبة.

إلى ذلك، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن البيان الختامي للقمة سيتضمن فقرة تؤكد تصميم الأوروبيين على البدء بمفاوضات داخلية حول مستقبل الشراكة مع بريطانيا بانتظار “تقدم كاف” في الجولات التفاوضية.