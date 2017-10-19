رئيس البرلمان الأوروبي: لن يعترف أحد باستقلال كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، عن أمله بالا يلجأ قادة إقليم كاتالونيا إلى اعلان الاستقلال عن باقي أنحاء إسبانيا.

وكان تاياني يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد لقاءه بزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هامش القمة المنعقدة في بروكسل، حيث شدد على أنه “لن يعترف أحد في أوروبا باستقلال كاتالونيا”، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي على موقف البرلمان الواضح حيال التجاذب الراهن بين مدريد وبرشلونة، معلنا أن الاتحاد، بدوله ومؤسساته، يرى أن الأمر “داخلي ويتعين التعامل معه ضمن إطار الدستور الإسباني”.

ونفى تاياني أي نية له بالشروع بوساطة بين الحكومة الاسبانية وحكومة كاتالونيا، رافضاً، في الوقت نفسه، أن يضعهما على نفس القدر من المساواة.

وأعاد تاياني التذكير بأن الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا الذي تم في بداية الشهر الحالي، كان “غير دستوري”، لأن حكومة مدريد لم تجيزه، فهو إذن “عمل خارج إطار القانون”، على حد قوله.

واعتبر أن أي استقلال مفترض لإقليم كاتالونيا سيأتي بنتائج سلبية على الإقليم نفسه وعلى اسبانيا وكذلك على الاتحاد الأوروبي.

هذا ويرفض تاياني، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض للائتلاف الحاكم في إيطاليا، إجراء أي محادثات مع رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بوجديمون.

وقد فرضت الأزمة في كاتالونيا نفسها على القمة الأوروبية، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.

ويشير مراقبون أن الموقف الأوروبي “المتشدد” تجاه كاتالونيا قد ينعكس سلباً على مجريات الأمور، خاصة وأن حكومة مدريد قد هددت بأنها ستعمل يوم السبت القادم على دراسة إمكانية استخدام المادة رقم 155 من الدستور والتي تخول لمدريد وضع يدها على الإقليم