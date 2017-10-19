موغيريني: انخفاض أعداد المهاجرين ثمرة جهودنا والتعاون مع المنظمات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على أن الفضل في انخفاض أعداد المهاجرين القادمين إلى دول أوروبا في الآونة الأخيرة، يعود إلى الجهد الذي تبذله مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتعاونها مع المنظمات الدولية.

وأشارت موغيريني، في تصريحات لها لدى وصولها اليوم إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدورية في بروكسل، إلى أن التعاون بين الاتحاد ومنظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدأ يعطي ثماراً جيدة تجلت في تراجع أعداد المتدفقين على الأراضي الأوروبية.

وأوضحت أن الاتحاد يتعاون مع هذه المنظمات على معالجة كافة جوانب الهجرة، سواء داخل أو خارج الأراضي الليبية، وكذلك في البحر.

وحول التعاون خارج ليبيا، ركزت موغيريني على العمل مع أفريقيا، وقالت “أتوقع من زعماء الدول الأعضاء إعطاء دفعة جديدة لعملنا الرامي الى تعزيز الاستثمار في أفريقيا”، على حد قولها.

ويريد الاتحاد الأوروبي العمل على معالجة جذور الهجرة غير النظامية عبر تعزيز التنمية والاستثمار في بلدان القارة الأفريقية، خاصة بلدان جنوب الصحراء.

وقد أنشأ الاتحاد صندوقاً ائتمانياً للاستثمار في أفريقيا، لكن مساهمات الدول الأعضاء فيه لا تزال ضعيفة.

وبالإضافة إلى الجوانب الخارجية لملف الهجرة، ستقوم موغيريني، بعرض قرارات وزراء خارجية الدول الأعضاء فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإيران. وقالت “آمل أن يدعم الزعماء هذه القرارات وأن يوجهوا رسالة قوية للعالم مفادها التزام الاتحاد بالاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم مع طهران”، على حد تعبيرها