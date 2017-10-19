إيطاليا تعزز أمنها السيبراني تحسبا لإختراقات محتملة للإنتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أنها عززت البنية التحتية للأمن السيبراني بمؤسساتها تحسبا لإختراقات محتملة خلال الإنتخابات البرلمانية في ربيع العام المقبل، موعد إنتهاء الدورة التشريعية الحالية.

وكانت المخابرات الامريكية قد تحدثت في وقت سابق عن رصدها أنشطة قرصنة، نسبتها إلى هاكرز روس، استهدفت الحملات الانتخابية الرئاسية الامريكية والفرنسية الأخيرة

وأشار وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي لصحيفة (لا ستامبا) إلى أن السلطات بلاده وضعت “بنية تحتية وقائية كبيرة للأمن السيبراني للدفاع عن البلاد”، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية. وقال “لن يكون هناك تأثير على الانتخابات” البرلمانية المتوقعة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام القادم .

ولكن المسؤول الأمني في الحكومة الايطالية أضاف “نحن لسنا على علم بتهديدات، ليس هناك ما يجعلنا نفكر في أن الانتخابات السياسية يمكن أن تكون مخترقة. لكننا لسنا في حالة طمأنينة خامدة، لدينا بنية تحتية وقائية”.