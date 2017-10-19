إيطاليا: إنطلاق مؤتمر وزراء داخلية السبع الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إيسكيا- انطلق مساء اليوم الخميس في جزيرة إيسكيا الايطالية مؤتمر وزراء داخلية دول مجموعة السبع الكبرى والذي يختتم أعماله غدا الجمعة

ويشارك في المؤتمر، إضافة إلى وزير داخلية إيطاليا (الرئيس الدوري للمجموعة)، ماركو مينيتي، نظرائه الأمريكي ريان زنكي، والبريطاني أمبر رود، والألماني توماس دي ميزيير، والفرنسي جيرار كولومب، والياباني ساناي تاكيتشي، إضافة إلى وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الكندية أحمد حسين.

وسوف تتصدر قضية (المقاتلين الاجانب) أجندة الأجتماع، الذي من المتوقع أن ينضم إليه المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، ومفوض الاتحاد الأوروبي للأمن جوليان كينغ، وأمين عام منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، يورغن شتوك.

يذكر أن وزير الداخلية الإيطالي قد أشار في تصريح لصحفية محلية بأن سقوط مدينة الرقة، “لن يقلص من قدرات” تنظيم الدولة (داعش) كتهديد إرهابي عالمي، كما أنه لم يستبعد تسلل عناصر التنظيم من (المقاتلين الاجانب) الأوروبيين إلى القارة العجوز عبر قوارب المهاجرين بعد إنهياره في العراق وسورية.