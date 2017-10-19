جولة جديدة لمؤتمر أستانة نهاية الشهر وترجيح حضور مراقبين عرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية من المشاركة التقليدية في اجتماعات استانة، أنها تلقت دعوة لحضوؤ جولة جديدة في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ورجّحت ألا يكون هناك تعديل في الحضور من قبل المعارضة السورية السياسية والمسلحة.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الاجتماع سيُعقد حتماً في هذا الموعد، وسيكون هناك فارق نحو أسبوع بينه وبين مؤتمر جنيف وفق كلام الروس، وسيتم نقل نتائج أستانة 7 إلى جنيف للاستناد إليها في أي مفاوضات مقبلة.

وتسعى روسيا إلى حضور مصر والإمارات كمراقبين في اجتماعات أستانة، بعد نقاشات أجراها أحمد الجربا، الرئيس السابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في موسكو الأسبوع الماضي، أكّد فيها على ضرورة إشراك مصر ودول عربية أخرى كمراقبين في اجتماعات أستانة حول السلام في سورية.

ولم ينتج عن الجولة السادسة الأخيرة التي عُقدت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي نتائج هامة سوى تأكيد روسيا على أن كل ما ينتج عن أستانة من وقف لإطلاق النار هو مؤقت، ويمكن تجديده كل ستة اشهر، كما صدر عن الرعاة، روسيا وتركيا وإيران، إعلان عن ضم إدلب لمناطق “تخفيف التوتر” التي تسعى إليها موسكو.