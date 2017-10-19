توسك: ندعم جهود إيطاليا في عملها مع السلطات الليبية بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، عن دعمه الكامل لعمل رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، وجهوده في سبيل معالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط، بما في ذلك تعاونه مع السلطات الليبية.

وكان توسك يتحدث في مؤتمر صحفي مقتضب عقده على هامش القمة الأوروبية المنعقدة اليوم وغداً في بروكسل، حيث قال: ” بقى الهدف الأوروبي هو اغلاق طريق المتوسط ومنع تهريب البشر إلى أوروبا عبره”.

وأوضح توسك أن زعماء الدول الأوروبية تعهدوا خلال جلستهم الأولى والتي خُصصت لملف الهجرة، بزيادة دعمهم للصندوق الائتماني الخاص بتحقيق التنمية في أفريقيا,

كما تطرق توسك لمسألة كاتالونيا، والتي تناولها الزعماء بشكل ثنائي أو جماعي دون أن تكون مدرجة على جدول الأعمال رسمياً، حيث شدد “طالما بقيت في منصبي كرئيس للاتحاد، سأبقى ضامناً للوحدة الأوروبية، فهي مصدر قوتنا”، حسب تعبيره.

وعبر توسك عن شعور الدول والمؤسسات الأوروبية بالقلق لحالة التوتر بين الحكومة الإسبانية وإقليم كاتالونيا، معلنا عدم وجود أي وساطة أوروبية بين الطرفين حالياً.

كما أعلن عن رفض الاتحاد لأي وساطة دولية حول هذا الملف.