وزير الداخلية الايطالي: تحالف دولي لوقف انتشار المحتوى الارهابي بالانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-إيسكيا- أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي في ختام اعمال المؤتمر الوزاري لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، الذي استضافته جزيرة ايسكيا (جنوب-وسط) ليومين، عن “إنطلاق أولى خطوات تحالف” مع عمالقة الانترنت (غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر) لـ”وقف المحتويات ذات الطابع الإرهابي على الشبكة العنكبوتية”.

وأضاف مينيتي “إنترنت وسيلة استثنائية للحرية، لا يمكن التشكيك فيها. بوسعنا الفوز في مباراتنا ضد برمجيات الارهاب والكراهية الخبيثة”، ونوه بأن “80 في المائة من التجنيد الإرهابي يتم عبر شبكة الانترنت”.

وقال وزير الداخلية الإيطالي “تنظيم الدولة (داعش) سقط في الرقة ولكن ليس أيديولوجيته . سوف نتعاون مع كبار مزودي خدمات الإنترنت للقضاء على الارهاب”.