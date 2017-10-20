رئيسة الوزراء البريطانية: تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي سيمتد لما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أن تعاون بلادها مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 سيمتد إلى ما بعد آذار/مارس 2019، أي موعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وأشارت ماي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم على هامش القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، إلى أن بريطانيا و الاتحاد الأوروبي سيستمران في التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بمجالات الأمن والدفاع والهجرة.

وأوضحت أن الشراكة المستقبلية بين بروكسل ولندن يجب أن تؤسس على التجارة الحرة والمنافسة العادلة وحماية المستهلكين

وتطرقت ماي إلى المفاوضات الجارية حالياً بين بلادها والاتحاد الأوروبي لترتيب عملية الخروج، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق تقدم في الفترة القادمة، خاصة لجهة حقوق المواطنين عبر ضفتي المانش.

واعتبرت ماي أن الخلاف القائم حول هذه النقطة بين البريطانيين والأوروبيين ليس إلا “سوء تفاهم” يمكن التوصل إلى توضيحه.

أما بشأن التسوية المالية، فلا زالت ماي ترفض إعطاء أي رقم محدد للمبالغ التي ستكون مستعدة لدفعها، حيث قالت “ندرس تفاصيل هذا الأمر مع الأوروبيين سطر وراء سطر”.

ولكنها حرصت على طمأنة الأوروبيين بأن بريطانيا ستدفع كل مستحقاتها، وقالت “أعتقد أن الاتفاق المالي يجب أن يشكل جزءاً من اتفاق كلي”.

ورداً على سؤال يتعلق بتصريحات بعض الساسة البريطانيين ومفادها أن بلادهم قد تخرج من الاتحاد بدون اتفاق، أشارت ماي، إلى أن نيتها هي التوصل إلى اتفاق جيد وايجابي. ولكنها عبرت عن قناعتها بأن الحكمة تقتضي أن يفكر البريطانيون بكافة الاحتمالات وأن يكونوا مستعدين للتعامل معها.

أما فيما يختص بالملفات الأخرى، فقد شددت ماي على التوافق الكامل بين بلادها وباقي الدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، و كوريا الشمالية وكذلك الأزمة الكاتالونية.