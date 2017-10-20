اتفاق إيطالي-أمريكي لتبادل بيانات بصمات الهوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-إيسكيا- وقعت الحكومتان الإيطالية والامريكية الجمعة اتفاقا لتعزيز الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن التعاون في منع ومكافحة الجريمة تعود لعام 2009، يهدف لتبادل بيانات سجلات بصمات الاصابع.

وتم الاتفاق على هامش أعمال اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بجزيرة إيسكيا (إقليم كامبانيا)، حيث وقع عن الجانب الإيطالي وزير الداخلية ماركو مينيتي، وعن الجانب الامريكي وزيرة الأمن الداخلي (DHS)، إيلين ديوك.

وينص الاتفاق على تبادل بيانات سجلات البصمات ويسمح لآلية يمكن من خلالها لأي من سلطات البلدين الامنية دخول قاعدة سجلات البصمات الوطنية للأخرى. الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء شبكة للتحقق من هوية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وللتأكد من وجود أي مشتبه فيهم بجرائم جنائية أو ذات صلة بالارهاب، حسبما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية.