وفد من حماس برئاسة العاروري يصل لطهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يبحث وفد رفيع المستوى من حركة حماس مع مسؤولين ايرانيين تطورات المصالحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وتقوم الحركة باتصالات ولقاءات واسعة لاطلاع الاطراف على اتفاق المصالحة مع حركة فتح، بما في ذلك حلفاء حماس في ايران وقطر وتركيا.

وقالت في تصربح وصل وكالة (آكي) الايطالية للأنباء “وصل، ظهر اليوم الجمعة وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري إلى العاصمة الإيرانية طهران”.

واضافت “سيلتقي الوفد مسؤولين إيرانيين كبار خلال الزيارة التي ستستغرق عدة أيام”.

وتابعت “سيتناقش الوفد مع المسؤولين الإيرانيين آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خصوصاً ملف المصالحة والعلاقات الثنائية وتطورات الصراع مع الاحتلال”.