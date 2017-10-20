مصادر بالمعارضة: قوات سورية الديمقراطية تسلم عائلات مقاتلين من داعش للسلطات الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر من المعارضة السورية من مدينة القامشلي بأن دفعة من أسر مقاتلي تنظيم داعش محتجزة لدى قوات سورية الديمقراطية غادرت المدينة برفقة مسؤولين شيشان قاموا بزيارة مفاجأة خلال تواجد مسؤول من النظام السوري ومسؤول روسي رفيع، يُعتقد أنه معاون وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن مجموعات من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، وبعض المقاتلين المرضى من التنظيم غادرت سورية بطائرة خاصة برفقة مسؤولين شيشان، وعضو في مجلس الاتحاد الروسي (الدوما)، زاروا جميعهم بتوقيت واحد مدينة القامشلي والتقوا قياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على رأسهم صالح مسلم.

وأضافت “لقد اصطحب عضو مجلس الدوما والمسؤولين الأمنيين الشيشان أسر مقاتلي داعش ومعهم بعض مقاتلي التنظيم الجرحى، وغادروا أمس الخميس بطائرة خاصة عبر مطار القامشلي”.