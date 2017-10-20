الاتحاد الأوروبي يشارك بإستضافة مؤتمر دولي حول الروهينغا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه المشاركة في استضافة المؤتمر المقبل للمانحين الدوليين للاجئي الروهينغا، الذي سيُنظم في جنيف في 23 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يرعى المؤتمر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى دولة الكويت.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يكون هذا المؤتمر لحظة هامة وفارقة تساهم في حشد جهد المجتمع الدولي للتعاطي مع أزمة لاجئي الروهينغا. وأعلن مفوض الشؤون الإنسانية أن “الاتحاد الاوروبي يشجع جميع الجهات المانحة على الاسهام في إنجاح المؤتمر وتلبية احتياجات هؤلاء الذي فروا من منازلهم”، على حد قوله.

وأشار كريستوس ستايليانيدس، إلى أن الاتحاد سيواصل معالجة الأزمة مع السلطات في ميانمار، وقال “نكرر الدعوة لضرورة وضع حد للعنف وحث السلطات في ميانمار على وقف عملياتها العسكرية والمساح بوصول المساعدات الإنسانية”، حسب تعبيره.

وناشد المسؤول الأوروبي جميع الأطراف الدولية والهيئات الأممية التعاون مع حكومة ميانمار من أجل وضع آلية موثوقة تضمن العودة الطوعية لجميع من فروا إلى مناطقهم الأصلية.