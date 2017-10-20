ماكرون: نتمسك بوحدة وسلامة الأراضي العراقية وندعم الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تمسك بلاده بوحدة وسلامة الأراضي العراقية، مشيراً إلى ضرورة عدم إثارة أي نزاعات مسلحة جديدة في المنطقة.

وكان ماكرون يتطرق للموضوع العراقي، رداً على سؤال وُجه له بهذا الشأن، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بروكسل على هامش القمة الأوربية اليوم.

وأوضح ماكرون أنه سيظل مدافعاً عن وحدة العراق، بوصفها عاملاً أساسياً لاستقرار المنطقة، وقال “في الوقت الذي أوشكت فيه الحرب على الإرهاب في المنطقة على الانتهاء، يجب التمسك بالوحدة، لأن الإرهابيين الإسلاميين سيستفيدون من الانقسامات التي قد تنشأ” .

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه عبر عن موقفه هذا في اتصالات سابقة مع كل من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي سيعاود الاتصال به اليوم في وقت لاحق.

وحرص على التكرار على ضرورة امتناع الأطراف عن إثارة نزاع مسلح، معتبرا “تحركات القوات العراقية انها تهدف إلى استعادة السيطرة على منابع النفط لصالح الدولة، وهو أمر يتوافق تماماً مع الدستور العراقي”، على حد تعبيره.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تشجع وتدعم بحزم حوار هادئ وسلمي بين الأطراف المعنية في العراق للوصول إلى حل سياسي يستطيع الاكراد من خلاله إيجاد مكان لهم ودائماً في إطار الدستور العراقي.

وأعاد التأكيد على تصميم فرنسا بذل ما بوسعها من جهود من أجل نزع فتيل الأزمة.

ويذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، كان عبر عن نفس الموقف في تصريحات له أمس، مشدداً على ضرورة عدم إثارة نزاعات إضافية في المنطقة.

وأظهر رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي دعمه الكامل للحكومة العراقية المركزية.