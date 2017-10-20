إيطاليا ترحب بإلتزام القادة الأوروبيين بالاتفاق النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني إلى أنه خلال نقاش القادة الأوروبيين أمس الخميس حول الاتفاق النووي الإيراني “ظهر بوضوح تصميم الدول الأوروبية الكبرى على تأكيد التزاماتها الاقتصادية والتجارية مع إيران والدفاع عنها”.

ونوه جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الاوروبية في بروكسل الجمعة، بأن هذا الموقف الاوروبي حيال الاتفاق النووي “لم يكن خيارا محسوما”. وأضاف “لتأكيد هذا الإلتزام، هناك حاجة للحماية من وجهة نظر الضمانات السيادية ومن وجهة النظر السياسية، وليس هناك شك بأنه في حالة تبني الكونغرس الأمريكي موقفا مختلفا، فإن ذلك سيتسبب في بعض المخاطر للمؤسسات المصرفية الاوروبية الكبرى ذات الحضور العالمي، ولا سيما في الولايات المتحدة”.

جدير بالذكر أن مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، قد ذكرت في وقت سابق أنها تدرس فرص إستثمار ممكنة في إيران، ولكنها ربطت هذه المسألة بالقرار الامريكي حول النووي الايراني، وما يترتب على ذلك من فرضية إعادة الكونغرس فرض عقوبات على طهران.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، كلاوديو ديسكالزي للصحفيين “نحن نمضي قدما في الدراسة من ناحية السياق التعاقدي وما يمكن أن نقدمه. وهناك أيضا إحتمال فرض عقوبات أمريكية على إيران”. وأضاف “نحن حذرون جدا وسوف نرى كيف ستتطور الأمور”.