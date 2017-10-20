مسؤول إسرائيلي كبير في زيارة غير معلنة لواشنطن وموسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- كشف النقاب مساء اليوم الجمعه عن زيارة غير معلنة قام بها مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات الى واشنطن وموسكو، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين امريكيين وروس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “زار بن شبات واشنطن وموسكو، بتعليمات من رئيس الوزراء نتنياهو، حيث التقى في واشنطن مستشار الأمن القومي الجنرال هيربرت مكماستر ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية وبحث معهم التطورات في الشرق الأوسط وسلسلة من الملفات السياسية والأمنية التي توجد على جدول الأعمال”.

واضاف “بعد إتمام المحادثات التي أجراها في واشنطن، عقد بن شبات سلسلة من اللقاءات في موسكو حيث حل ضيفا على سكرتين مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف”.

ولفت الى انه “رافق مستشار الأمن القومي بن شبات إلى هذه اللقاءات وفد إسرائيلي مكون من مسؤولين كبار من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وجيش الدفاع وحضر اللقاءات من الطرف الروسي مسؤولون عسكريون ونائب وزير الخارجية، بوغدانوف ومسؤولون آخرون”.

واشار مكتب نتنياهو إلى أن “المحادثات تناولت التطورات في الساحات المختلفة منها إيران وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي “عبر مسؤولون أمريكيون وروس عن رضائهم الكبير عن إجراء تلك المحادثات مع إسرائيل وعن رغبتهم بتعميق الحوار حول الملفات التي طرحت خلالها”.