إيطاليا: 95.64٪ نعم لإستقلال مقاطعة لومبارديا إداريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أظهر الفرز الإلكتروني لـ60.4٪ من أصوات الإستفتاء حول الإستقلال الإداري لمقاطعة لومبارديا (شمال) تأييد 95.64٪ من المشاركين.

وقال بيان للجنة الفرز الاثنين، إن “نسبة من صوّت بـ لا توقفت عند 3.61٪ فقط، بينما لم تتجاوز نسبة الممتنعين عن التصويت الـ0.75٪”.

وبهذا الصدد، قال رئيس مقاطعة لومبارديا روبرتو ماروني، معلقا في لقاء صحافي بدار الصحافة في مقر المقاطعة، “شكرا لمواطني لومبارديا الثلاثة ملايين، الذين ذهبوا للتصويت، وللـ95% الذين صوتوا بنعم”.

وخلص ماروني الى القول “أنا راض وأشكر الملايين من مواطني لومبارديا الذين أيدوا الإستفتاء، ومنحوني فترة ولاية تاريخية تعطي حكما ذاتيا حقيقيا للمقاطعة”.