أسقف إيطالي: على سياسات الهجرة أن ترتبط وثيقا بسياسات التنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مودينا ـ دعا أسقف إيطالي إلى أن تكون السياسات الخاصة بالهجرة ذات ارتباط وثيق بسياسات التنمية.

وفي كلمته المعنونة “لا مساواة، فقر وهجرة”، خلال “مهرجان الهجرة”، الذي تقيمه مؤسسة (مغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، ومؤسسة أبواب مفتوحة، إلى جانب عشرين جمعية ومؤسسة أخرى تعنى بمجال الهجرة، أضاف الأمين العام للمجلس المونسنيور نونتسيو غالانتينو، أن “الفقر اليوم يمتلك أوجها عديدة”، كـ”الكرامة المُهانة لشاب لا يمكنه العثور على عمل، المحسوبية، الأقاربية، عدم الجدارة، واستقصاء الجميع على حساب قلة من الناس”.

وتابع “عندما يدور الحديث عن الفقر اليوم، يتجه تفكيرنا في الحال إلى صور أولئك الذين يرسون على سواحلنا، المهاجرين الذين اختاروا العيش بشكل دائم على أراضينا”، لكن “لا يمكن أن نقع في خطأ ربط الهجرة بالفقر دائما”.

وذكّر المونسنيور غالانتينو بأنه “لا يسعنا أن ننسى أيضا أن حياة المهاجر، التي تجري في سياق اجتماعي وثقافي واقتصادي تختلف كثيرا عن حياته في بلد الأصل، يفرض عناصر هامة تتطلب رصداً مستمراً وإجراءات مستهدفة”.