ايطاليا: ندوة عن المصالحة وإعادة الإعمار بعد الحرب السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا ـ في إطار معرض “الاسم الحركي: قيصر.. معتقلون سوريون ضحايا للتعذيب”، الذي يقام في مدينة بولونيا (شمال)، سيتحدث مساء غد الثلاثاء رئيس الأساقفة المونسنيور ماتّيو تزوپي خلال الندوة التي تحمل عنوان “سورية، المصالحة وإعادة الإعمار بعد الحرب”.

وقال منظمو الحدث في بيان الاثنين، إن “من بين المشاركين سيكون هناك الصحفي والناشط الإيطالي السوري فؤاد رويحية، أستاذ جامعة بولونيا ماسيميليانو ترينتين، وبريمو دي بلازيو من فدرالية المنظمات المسيحية للخدمة الطوعية الدولية (Focsiv)”.

وذكر البيان أن “هذا الحدث تم تنظيمه من قبل جمعية ج. دوناتي لدراسات الطلابية”، وبـ”مساهمة مركز دراسات (آلما ماتر) بجامعة بولونيا، وبدعم كليتي علم النفس والتربية”. موضحا أن معرض “الاسم الحركي: قيصر.. معتقلون سوريون ضحايا للتعذيب”، للصور الفوتوغرافية، سيبقى مفتوحا حتى الـ28 من الشهر الجاري، في مكتبة أميلكار كابرال”.

وأشار المنظمون الى أن الأمر يتعلق بـ”مجموعة مختارة من 30 صورة من بين أكثر من 50 ألف صورة رقمية، سرقها وحملها إلى الغرب (قيصر)، اسم مستعار لضابط سابق في الشرطة العسكرية السورية”، والذي “كلفته حكومته في الفترة من 2011 ـ 2013 بتوثيق الآثار المترتبة على معاملة المعتقلين في سجون البلاد”. واختتموا بالقول إن “المعرض مفتوح بشكل دائم في متحف الهولوكوست بالعاصمة الأمريكية واشنطن”.