البابا: عدم إنشاء جدران فصل بل جسور وصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى “عدم إقامة جدران الفصل بل مد جسور الوصل”.

وفي النداء الذي وجهه من خلال رسالة فيديوية لشباب كندا المشاركين بـ”المنتدى الوطني الكندي للشباب”، قال البابا “كونوا نساجين لعلاقات تقوم على الثقة، المشاركة والانفتاح على حدود العالم”، وحثهم قائلا “لا تشيِّدوا جدران فصل، بل ابنوا جسور وصل”.

وأكد البابا أن ما سلف ذكره “سيكون ممكنا بالحد الذي ستقومون به، من خلال مرافقة مناسبة من ذوي الخبرة، بسلك طريق اكتشاف مخطط الله في حياتكم، حياة كل واحد منكم، حتى عندما يخيِّم على مسيرتكم غياب الأفق والسقوط”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول “أنا أعول على استعدادكم والتزامكم وقدرتكم على مواجهة التحديات الهامة”، وكذلك “على تحدي المستقبل لاتخاذ خطوات حاسمة على طريق التغيير”.