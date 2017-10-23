مستشار الأعلى لدولة ليبيا: سلامة سيزور طرابلس وطبرق لتجاوز الخلاف حول المادة 8

طرابلس- أكد عضو لجنة الحوار ومستشار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أشرف الشح أن الجولة الثانية من جلسات تعديل الاتفاق السياسي بتونس “تجاوزت العديد من النقاط وتوقفت عند نقطة واحدة، محور الخلاف، وهي المادة الثامنة” في اتفاق الصخيرات.
وأشار الشح في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “مبعوث الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة سيعمل على تلخيص ورقة فيها نقاط الاتفاق وسيزور طرابلس يوم غد الثلاثاء وبعدها سيزور طبرق لكي يحاول الوساطة بين الطرفين للاتفاق على الصيغة النهائية ومحاولة الضغط للقبول على هذه الصياغات”
وبشأن المادة الثامنة، التي تنص على إنتقال صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا لرئاسة الوزراء، أوضح الشح “أن المجلس الاعلى للدولة عرض صياغة معتدلة، ولكن ثلاثة من اعضاء فريق مجلس النواب رفضوها وطالبوا بإلغائها وترسيم موقع (الجنرال) خليفة حفتر بشكل دستوري وهو السبب في عدم الخروج بشكل ايجابي” في الجولة الماضية.
وأضاف الشح أن باقي النقاط تم الاتفاق عليها، منها “آلية اختيار المجلس الرئاسي وآلية تشكيل الحكومة ” .
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في بيان السبت الماضي انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سلامة”. وذكرت أنه جرت “عملية تحديد لنقاط التوافق العديدة، كما نقاط الاختلاف التي مازالت قائمة”.
ونقلت عن سلامة تثمينه لـ”روح الاجواء التي سادت خلال الاجتماعات، وعلى انشاء اللجنة وترسيخ قواعد عملها بهدف استمرار التشاور بين المجلسين في كل المجالات التي يستدعي الاتفاق السياسي التشاور بين المجلسين بشأنها.”
وقالت البعثة الأممية إنها “تؤمن إيماناً راسخاً بأن المؤسسات اليقظة والقادرة المترفعة عن الحسابات الفردية هي ما ينبغي أن نصبو اليه جميعاً في سبيل قيام دولة ليبية فعالة وعادلة”
وشددت على أنها “ستبقى منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 أيلول/سبتمبر 2017، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، لاخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لابنائها”.