ألفانو: ضرورة استثمار الثقافة ضد الإرهاب بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ رأى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن من الضروري الاستثمار في الثقافة ضد انتشار الإرهاب في منطقة المتوسط.

وفي مداخلته بمؤتمر “ايطاليا، ثقافة، منطقة المتوسط” الملتئم في باليرمو (جنوب)، عشية مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أضاف الوزير ألفانو أن “الاستثمار في الثقافة أمر حاسم لتقليص تلك الثغرة الخطيرة للغاية، التي انفتحت في منطقة المتوسط”، التي “يكثر فيها انتشار العنف المتطرف والتعصب والارهاب”، بل “اسمحوا لي ان اقول الشعبوية أيضا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “ان لم نرأب هذا الصدع بقدر كبير من القيم المشتركة، فقد نجازف بخلق هوّة في منطقة المتوسط”.