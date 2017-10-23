مفوض أوروبي يعلن تخصيص 106 مليون يورو لتعزيز التنمية في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مالية بقيمة 106 مليون يورو لمساعدة المدنيين المتأثرين بالأزمات المختلفة في السودان.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع زيارة المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، إلى السودان اليوم حيث يتفقد المشروعات الإغاثية التي يرعاها الاتحاد في جنوب إقليم دارفور، غربي البلاد

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الأموال المعلنة اليوم تنقسم إلى قسمين منها 46 مليون يورو لمساعدات إنسانية مباشرة و60 مليون على شكل مساعدات للتنمية، وقالت إن “الهدف هو مساعدة 4,8 مليون مدني سوداني على مواجهة آثار الجفاف وسوء التغذية والأوبئة”، حسب بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وتوجه المفوضية مساعداتها الحالية بشكل خاص المهجرين في إقليم دارفور، حيث تتزايد احتياجات الذين فروا من ديارهم من سنوات طويلة إثر الصراع.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته كان قدم للسودان منذ عام 2011 مبالغ تصل إلى 422 مليون يورو للمساعدة على مواجهة آثار الصراعات والجفاف والأوبئة.