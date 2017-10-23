إيطاليا تستضيف المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تستضيف عاصمة مقاطعة صقلية الإيطالية (باليرمو)، يومي 24 و 25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع البلدان المتوسطية الشريكة الستة (المغرب، الجزائر، تونس، مصر، إسرائيل والأردن)، تحت عنوان “الحركة الكبيرة للمهاجرين واللاجئين في منطقة المتوسط: تحديات وفرص”.

وقال بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) إن “المؤتمر يهدف إلى تشجيع تبادل وجهات نظر بمستوى سياسي رفيع، حول مسألة الهجرة في منطقة المتوسط، من ناحية التحديات والفرص المترتبة عليها”.

وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو “من هنا، من باليرمو، تعتزم بلادنا وضع الأسس لتعزيز الحوار مع شركائنا على الشواطئ الجنوبية للمتوسط”، مبينا أن “هدفنا هو تعزيز الوعي لدى الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالحاجة لاستجابة مشتركة لأزمة الهجرة والتحديات القادمة من البحر المتوسط”.

ووفقا للبيان، فـ”من المتوقع أن يشتمل الحدث على مشاركة سياسية كبيرة جدا، حيث سيكون هناك أكثر من 30 وفدا تمثيليا بمستوى وزير الخارجية، نائب الوزير أو وكيل الوزارة”.

وينطوي برنامج المؤتمر على “جلسة سياسية رفيعة المستوى”، يترأسها الوزير أنجيلينو ألفانو، وتتخللها مداخلات لرئيس وسكرتير منظمة الأمن والتعاون، وزراء، نواب وزراء، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية حاضرة، تتبعها ندوة صحفية لوزير الخارجية الإيطالي.

كما يشمل برنامج المؤتمر “حدثا جانبيا” يترأسه المستشار نيكولا غراتيري، المكلف من قبل الوزير بملف مناهضة تهريب المخدرات في إطار النشاطات المرتبطة بالرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول موضوع “العلاقة بين تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة المتوسط”، وكذلك “3 جلسات مخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر: التحدي المهم للغاية على ضوء التدفقات الكبيرة للمهاجرين واللاجئين”.

وذكر البيان أن البرنامج يعالج أيضا مواضيع “الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة ودور سياسات الإدماج الاجتماعي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة والسلام والاستقرار”، وكذلك موضوع “تحقيق الإندماج، مسؤولية مشتركة تقوم على نهج مزدوج: تشجيع الإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين، ومكافحة التعصب والعنصرية وكره الأجانب والتمييز، بسبب الانتماء الديني أيضا”.

وخلص بيان (فارنيزينا) الى القول إن “اختتام أعمال المؤتمر سيكون عند منتصف نهار 25 تشرين الأول/أكتوبر”، وذلك “بحضور وكيل وزارة الخارجية، ڤينتشنتسو أميندولا”.