ألفانو: التعاون مع طرابلس الغرب خفض تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “التعاون بين إيطاليا وليبيا أدى إلى احتواء متزايد لتدفقات الهجرة غير القانونية”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الثلاثاء بمناسبة المؤتمر الأول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا، والذي يُفتتح اليوم في باليرمو، أضاف الوزير ألفانو أن تراجع تدفقات الهجرة “يُعزى أيضا الى تقلص عبور المهاجرين للمنطقة الحدودية مع النيجر”، وأردف “إننا نعمل الآن على جعل هذه النتائج دائمية”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية دعم بلاده “لجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامه”، مؤكدا “اهمية التوصل الى اوسع توافق ممكن بين شرق البلاد وغربها”. واختتم بالقول “من الواضح ان السلطة العسكرية يجب ان تكون خاضعة لتلك المدنية أساسا”.