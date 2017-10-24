المبعوث الأمريكي للسلام: حماس تستجدي إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – حمل المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات بشدة على حركة (حماس) معتبرا انها جلبت البؤس.

وكتب غرينبلات في تعليق على حسابه في (تويتر) أن “(حماس) التي لم تجلب سوى البؤس والدمار للفلسطينيين، تستجدي الآن إيران للمساعدة، وتتعهد مجددا بتدمير إسرائيل”.

وأضاف أن “الفلسطينيين يستحقون ما هو أفضل بكثير من هذا”، فـ”علينا أن نجد مسارا افضل للتقدم باتجاه السلام والرخاء”.

وكان غرينبلات يشير بذلك إلى زيارة وفد رفيع المستوى من حركة (حماس) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، لإيران ولقاء كبار المسؤولين هناك.