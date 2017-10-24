ألفانو: هناك خطر عودة مقاتلين أجانب من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – سلط وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الضوء على خطر عودة مقاتلين أجانب من سورية.

وفي معرض افتتاحه في باليرمو الثلاثاء، المؤتمر الأول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا، قال الوزير ألفانو إن “السيطرة على طرق الهجرة تمتلك دلالة أمنية أكبر من ذي قبل نظرا للخطر الكامن المتمثل بعودة محتملة للمقاتلين الأجانب بعد هزيمة تنظيم (داعش) وتحرير مدينة الرقة في سورية”.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أعلن أمس الاثنين، أن لدى سلطات بلاده “نظام سيطرة وتحكم يعمل، إلى الآن بشكل جيد للغاية”، لتجنب تسلل عناصر تنظيم داعش من (المقاتلين الأجانب) الأوروبيين إلى القارة العجوز عبر قوارب الهجرة وبعد فقدان التنظيم لمعظم أراضيه في العراق وسورية.