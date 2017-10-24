قادة الاتحاد الأوروبي يشددون على تمسكهم بالتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – شدد كل من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، على تمسك المؤسسات الأوروبية بالتوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا لتنظيم خروجها من الاتحاد (بريكست).

وقد أثار كل من يونكر وتوسك هذا الموضوع اليوم خلال جلسة علنية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لعرض نتائج القمة الأوروبية التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل.

وحرص يونكر على التأكيد أن الاتحاد، ممثلاً بالوفد الأوروبي الذي يرأسه الدبلوماسي ميشيل بارنييه، لا يفاوض البريطانيين بطريقة عدائية.

وتعتبر المفوضية الأوروبية هي الجهة المخولة التفاوض مع البريطانيين لتنظيم بريكست، ووفقا ليونكر فإن “عدم التوصل إلى اتفاق ليس ضمن فرضياتنا”، على حد قوله. وشدد على أن المفوضية لا تقبل أولئك الناس الذين لا يريدون التوصل إلى اتفاق، وذلك في رد على الأصوات القادمة من بريطانيا والتي تنتقد “تعنت” بروكسل في المفاوضات.

أما رئيس الاتحاد دونالد توسك، فقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، مؤكداً أن لندن وحدها هي التي تتحمل مسؤولية النتيجة التي ستؤول إليها المفاوضات، وقال “نحن جاهزون لكل الاحتمالات، سواء كان ذلك عبر اتفاق جيد، بلا اتفاق أو حتى بدون بريكست”، حسب كلامه.

هذا وكان زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد استنتجوا خلال قمتهم الماضية، أن التقدم الحاصل عبر خمس جولات من مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن لا تؤهل الأولى للتقدم نحو مفاوضات بشأن مرحلة انتقالية أو علاقة مستقبلية.

لكن الزعماء تعهدوا، كما جاء في بيانهم الختامي، بالبدء بمشاورات داخلية لدراسة محددات أي شراكة مستقبلية مع لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفيما اعتبر زعماء الدول الأوروبية هذا التوجه خطوة إيجابية يجب أن تشجع البريطانيين على التقدم، وصفه منتقدو رئيسة الوزراء تريزا ماي، بفقاعة في الهواء.

هذا وعلى الرغم من جولات التفاوض الخمس التي جرت على مدى الأشهر الماضية في بروكسل، إلا أن النتائج لا تزال تظهر تباعداً في الرؤى بين الاتحاد وبريطانيا خاصة حول طريقة الانفصال.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أن يتم الاتفاق أولاً على حقوق المواطنين عبر ضفتي المانش، والتسوية المالية والحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهو ما يخالف رأي لندن التي تريد القفز مباشرة إلى اتفاق تجارة وشراكة مع الاتحاد كونها ستصبح خارجه في بحلول 29 آذار/مارس 2019.