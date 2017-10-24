بروكسل: معرض عن الهجرة في المتحف اليهودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقام حالياً في المتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، معرضا فنيا حول الهجرة ومساهمات المهاجرين في تاريخ البلاد، تحت عنوان “بلجيكا، أرض استقبال”.

ويكتسب مكان تنظيم المعرض، أي المتحف اليهودي في بروكسل، أهمية خاصة، إذ كان قد تعرّض في أيار/مايو 2014، لهجوم إرهابي راح ضحيته أربعة أشخاص، ما استدعى إغلاقه أمام الزائرين.

ويتضمن المعرض صوراً فوتوغرافية ومخطوطات ومنحوتات وأعمال فنية متنوعة ترسم ملامح الهجرة في بلجيكا منذ عام 1830، تاريخ تأسيس الدولة، وحتى الآن، وتستعرض مساهمات المهاجرين في عملية التطور والتحول الاقتصادي والثقافي والفكري والفني التي شهدتها العاصمة بروكسل بشكل خاص.

وقالت المسؤولة عن المعرض باسكال الحادف، إن “هذا المعرض هو عمل يهدف لتحريك المياه الراكدة، إذ أن معالجة مسألة الهجرة يجب أن يتم من منظور تاريخي وثقافي بشكل أساسي”.

وضمت المسؤولة عن المعرض صوتها إلى صوت الكثير من الفنانين والمثقفين في البلاد، للمطالبة بإقامة متحف خاص للهجرة في مدينة بروكسل، وهي الفكرة التي يتعامل معها السياسيون هنا بحذر شديد.

هذا ويقام على هامش المعرض عدة ندوات وحلقات نقاش وعروض فنية سينمائية تتعامل جميعها مع موضوع الهجرة من مختلف الجوانب.

وينظم المعرض بالتعاون ما بين المتحف اليهودي وإدارة الأرشيف التابعة للدولة والمركز اليهودي المغربي، ويستمر حتى 18 آذار/مارس 2018.