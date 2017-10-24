جينتيلوني يزور مصفاة حولتها إيني لإنتاج الوقود الحيوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية- قام رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني بزيارة مصفاة مجموعة إيني للوقود الحيوي في مدينة البندقية، التي تعتبر أول محاولة ناجحة على المستوى العالمي لتحويل مصفاة تكرير تقليدية إلى مصنع لإنتاج الوقود الحيوي

وقال جينتيلوني “لقد ارتكبنا مرارا في السابق خطأ الانشغال بالخيارات الاستراتيجية عندما يفوت الاوان أو عندما يعيش الاقتصاد مرحلة أزمة. انها معاناة (في كلا الحالتين) لم تسمح بخيارات استراتيجية صائبة”.

واضاف جينتيلوني خلال زيارته للمنشأة، بحضور المدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، “حقيقة أن هذه المصفاة الخضراء (الصديقة للبيئة) تقام في البندقية (أقصى الشمال) وأيضا في مدينة جيلا (أقصى الجنوب بإقليم صقلية) مسألة مثيرة للاهتمام، فهي رسالة بأن هذه المرحلة من النمو في إيطاليا يجب أن تجمع كل أطراف البلاد”.

وتعمل شركة إيني على أن يصل أنتاج المصفاتين إلى مليون طن من وقود الديزل الحيوي بحلول عام 2020 لتغطية كل الطلب الداخلي.