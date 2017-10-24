الحكومة الفلسطينية تعد خطة لإنعاش قطاع كهرباء غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة خلال العام الجاري .

وأشار مجلس الوزراء في بيان، في ختام جلسته الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله في مدينتي رام الله وغزة بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس، إلى أنه “يعمل على توفير الإمكانات كافة، بما في ذلك الموارد المالية والخطط لزيادة مصادر الطاقة في القطاع”.

ويعاني قطاع غزة منذ عدة سنوات من ازمة كبيرة في توفر الكهرباء بما يهدد مرافق الحياة في القطاع .

ولا تتوفر الكهرباء سوى لعدة ساعات يوميا للمواطنين منذ سنوات عديدة.

وأكد مجلس الوزراء على أن “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالاحتياجات والأولويات في قطاع غزة، كما أكد استعداد الحكومة التام لتلبية كل ما هو مطلوب وفقاً للإمكانيات المتاحة”.

ولفت إلى أن الحكومة “بدأت العمل من خلال زيارات مستمرة ومكثفة لوزرائها لزيادة فعالية كافة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، ودمجها وترتيب هيكلها الوظيفي، وتمكينها من استئناف علمها بالشكل المطلوب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهلنا في القطاع”.

وكان مطلع الشهر الجاري قد تم التوصل إلى اتفاق للمصالحة الفلسطينية في قطاع غزة بين (فتح) و(حماس) برعاية مصرية.

وبموجب الإتفاق بدأت الحكومة الفلسطينية بتسلم مهامها في قطاع غزة بعد 10 سنوات من الإنقسام.

ويحصل القطاع على الكهرباء من إسرائيل ومصر ومولد كهرباء في غزة ولكنها جميعا لا تغطي سوى قسم صغير من الإحتياجات.

وحذرت مؤسسات محلية ودولية في السنوات الماضية من تفاقم أزمة الكهرباء بما يؤدي إلى أزمة إنسانية.