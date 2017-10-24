ألفانو: الهجرة بمنطقة المتوسط قمة جبل جليد لظاهرة هائلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إنه “من بين العديد من التحديات القادمة من البحر المتوسط، اخترنا أزمة الهجرة، وعيا بأن ما رأيناه في منطقة المتوسط مجرد غيض من فيض نزوح يشبه ذلك المذكور في الكتاب المقدس”، في إشارة الى رواية خروج اليهود من مصر.

وخلال افتتاحه في باليرمو الثلاثاء، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا، أضاف ألفانو “للمرة الأولى نشهد حضور أكثر من 30 ممثلا حكوميا، وأعتقد أن هذا يعزى للترحيب الحار من جانب باليرمو”، وكذلك “للأهمية الآنية لمواضيع جدول الأعمال”، الخاص بالمؤتمر.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “بيانات منظمة الهجرة العالمية لعام 2015 تشير إلى هجرة 244 مليون شخص في جميع أنحاء العالم”، واختتم بالقول إنه “وفقا لمعطيات مفوضية حقوق اللاجئين لعام 2016، فقد بلغت الهجرة القسرية 66.5 مليون شخص”.