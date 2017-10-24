سلامة يبدأ زيارته لليبيا من طرابلس بحثا عن توافق حول تعديل اتفاق الصخيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طرابلس- وصل المبعوث الأممي، غسان سلامة إلى العاصمة الليبية طرابلس “لعقد سلسلة واسعة من الاجتماعات”، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)

وذكرت البعثة أن سلامة التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، حيث جرت مناقشة “العملية السياسية بما في ذلك اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة” التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تعديل الاتفاق السياسي (إتفاق الصخيرات)، التي أنهت جولتها الثانية السبت الماضي في تونس .

وكان عضو لجنة الحوار ومستشار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أشرف الشح قد أشار في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “المبعوث الاممي سيعمل على تلخيص ورقة فيها نقاط الاتفاق وسيزور طرابلس الثلاثاء وبعدها سيزور طبرق لكي يحاول الوساطة بين الطرفين للاتفاق على الصيغة النهائية ومحاولة الضغط للقبول على هذه الصياغات”

كما نوه الشح بأن الجولة الثانية من جلسات تعديل الاتفاق السياسي بتونس “تجاوزت العديد من النقاط وتوقفت عند نقطة واحدة، محور الخلاف، وهي المادة الثامنة”، التي تنص على إنتقال صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا لرئاسة الوزراء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في بيان، عقب انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة، إتمام “عملية تحديد لنقاط التوافق العديدة، كما نقاط الاختلاف التي مازالت قائمة”.

ونقلت عن سلامة تثمينه لـ”روح الاجواء التي سادت خلال الاجتماعات، وعلى انشاء اللجنة وترسيخ قواعد عملها بهدف استمرار التشاور بين المجلسين في كل المجالات التي يستدعي الاتفاق السياسي التشاور بين المجلسين بشأنها.”

وقالت البعثة الأممية إنها “تؤمن إيماناً راسخاً بأن المؤسسات اليقظة والقادرة المترفعة عن الحسابات الفردية هي ما ينبغي أن نصبو اليه جميعاً في سبيل قيام دولة ليبية فعالة وعادلة”

وشددت على أنها “ستبقى منكبة على السعي لتنفيذ مختلف عناصر خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 أيلول/سبتمبر 2017، وتبناها مجلس الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من إعلانها، لاخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل لابنائها”.