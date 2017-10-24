الفاتيكان: أنباء كاذبة عن تدهور صحة البابا راتسنغر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أكد الكرسي الرسولي أن ما توارد حول تدهور صحة البابا المستقيل يوزف راتسنغر لا يتعدى كونه “أنباء كاذبة”.

وخلال تقديم آلبوم جديد لترانيم خاصة بعيد الميلاد، في كنيسة سيستينا بالفاتيكان الثلاثاء، نفى السكرتير الشخصي للبابا الفخري، المونسنيور جورج غانزوين، بشكل قاطع، الشائعات قائلا إنه “على الرغم من بلوغه سن الـ90 عاما، فالبابا بندكتس السادس عشر ما يزال على ما يرام صحيا”، وقد “قمنا بتكذيب هذه الأخبار المزيفة”.

وأختتم المونسنيور غانزوين مشيرا إلى أن البابا السابق “لا يزال قادرا على التمتع بالموسيقى”، وهو “يستمع إليها الآن أكثر من عزفها على البيانو”.