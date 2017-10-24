نواب أوروبيون يدعون للحوار لتفادي التصعيد بين مدريد وبرشلونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – دعا نواب أوروبيون مؤسسات الاتحاد إلى تقديم وساطة “اللحظة الأخيرة” من أجل تفادي أي تصعيد خطير للأزمة بين الحكومة الاسبانية المركزية وحكومة إقليم كاتالونيا المحلية.

وتحول الخلاف بين الطرفين، على خلفية الاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته برشلونة رغم معارضة مدريد، إلى مواجه قانونية.

فمن المنتظر أن تقوم السلطات الاسبانية بوضع يدها على الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه خلال الأيام القليلة القادمة بموجب مضمون المادة 155 من الدستور، والتي يستدعي تفعيلها موافقة البرلمان في مدريد.

وبدورها قررت برشلونة، التي ترفض هذا الإجراء، دعوة برلمانها للانعقاد لدراسة الرد على مدريد، التي أعلنت تجريد حكومة الإقليم (شمال شرق البلاد) من سلطاتها ما قد يؤدي إلى مخاطر تحول المواجهة إلى الشارع.

واعتبر النواب الأوروبيون أن واجب بروكسل يحتم عليها التدخل والشروع بوساطة بدل الانحياز إلى طرف دون آخر، مشيرين إلى أهمية العمل على إيجاد حل سلمي وتطويق إي تصعيد إضافي.

وفي هذا الإطار، انتقدت البرلمانية الأوروبية سكا كيلر، (عن المجموعة الليبرالية – ألمانيا) موقف رئيس البرلمان أنطونيو تاياني، حيث نوهت بأنه “لا يحتاج الطرفان لمزيد من التشنج، بل لتقديم وساطة وتسهيل الحوار”، على حد تعبيرها. وكان تاياني أعلن وبشكل صريح على هامش القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة الماضيين، ألا وجود لأي وساطة بين مدريد وبرشلونة.

أما رئيس مجموعة الخضر فيليب لامبرت (بلجيكا)، فقد وصف بـ”الغباء” تجاهل الأزمة كما فعل كل من تاياني وأيضاً رئيس المفوضية جان كلود يونكر، فـ”هما يحاولان حماية رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، الذي ينتمي لنفس تيارهما السياسي”، على حد قوله.

وحذر لامبرت من مغبة الاستمرار في هذا التوجه، الأمر الذي سيؤدي، برأيه، إلى تفاقم الأزمة على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإدخال الاتحاد الأوروبي برمته في مشكلة أكثر تعقيدا.

وطالب لامبرت الحكومة الاسبانية بالامتناع عن تعليق الحكم الذاتي الممنوح لإقليم كاتالونيا منذ عقود، وكذلك ساسة كاتالونيا بعدم إعلان الاستقلال من جانب واحد.

وكان قادة المؤسسات وزعماء الدول الأوروبية قد انحازوا إلى جانب حكومة مدريد، معتبرين أن كل ما تقوم به يدخل في إطار دستور البلاد، الذي يتوجب احترامه.

وقد فشلت حكومة مدريد في منع الاستفتاء على استقلال كاتالونيا في الأول من الشهر الحالي، رغم العنف الذي استُخدم ضد المدنيين هناك، كما قامت بإغلاق عدة وسائل اعلام انفصاليه واعتقال زعماء سياسيين كاتالونيين.

