ألفانو: الوقاية هي كلمة السر في سلوكنا إزاء المقاتلين الأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “الوقاية”، هي كلمة السر في سلوكنا إزاء خطر المقاتلين الأجانب في البلاد.

وفي معرض رده على الصحافيين، على هامش مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا الملتئم في باليرمو، أوضح ألفانو أن “التعاون مع الدول الأخرى، بما فيها بلدان منطقة المتوسط، يخدم في هذا المجال بالضبط”، أي “تبادل المعلومات التي من شأنها مساعدتنا في الوقاية”، من هذه الظاهرة”، مبينا أن “الوقاية هي كلمة السر، والمعلومات هي الأداة لجعلها فعّالة”.

وتابع وزير الخارجية “لقد تعرضنا لتأثير من أولئك الذين ارتبطوا بشكل ما بإيطاليا مقارنة بالسكان الإيطاليين”، في إشارة إلى مرور مقاتلين أجانب لا يحملون الجنسية الإيطالية بأراضي البلاد، إلا أنه أضاف “كان خطر المقاتلين الأجانب أقل نسبيا من البلدان الأخرى”، لكن “نحن نعلم أن مقاتلا واحد يكفي للقيام بشيء خطير جدا”، واختتم بالقول “بالتالي، فإن مستوى حذرنا يبقى عاليا”.