إيطاليا تقترح برنامج تبادل بين دول المتوسط على غرار (ايراسموس) الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أطلقت إيطاليا مقترحا يقضي بإقامة “إيراسموس لدول البحر الأبيض المتوسط”، على غرار برنامج (ايراسموس) الأوروبي للتبادل الطلابي، الذي سمح لأكثر من 5 ملايين طالب أوروبي بتبادل المقاعد الدراسية بين المؤسسات التعليمية بمختلف الدول الاعضاء منذ إنطلاقه في عام 1987

ووفق وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، فإن مقترح برنامج (إيراسموس المتوسط) يعمل على “تهيئة الظروف لتحقيق مزيد من التكامل الثقافي بين البلدان المطلة على المتوسط”.

وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الإيطالية تزامنا مع إنطلاق مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع شركائها دول منطقة المتوسط ​​(الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، المغرب وتونس)، الذي يستمر اليوم وغدا بمدينة باليرمو بإقليم صقلية.

وكان وزير خارجية إيطاليا، الدولة ستتولى رئاسة منظمة الامن والتعاون (57 عضوا) العام القادم، قد نوه في تصريحات عشية المؤتمر بأن “الهدف في الواقع هو تعزيز الوعي بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون بأننا بحاجة إلى استجابة مشتركة لمواجهة تحديات الهجرة والتحديات الأخرى القادمة من المتوسط”.