رئيس البرلمان الاوربي يدعو لتحقيق دولي بشأن مقتل الصحفية المالطية غاليزيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا رئيس البرلمان الاوربي انطونيو تايانى الى اجراء تحقيق دولى حول عملية “الاغتيال الوحشية” للصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا

وتساءل تاياني في تصريح صحفي “ما هي مصداقية استمرارنا في الدفاع عن الصحافيين في العالم، إذا لم نتمكن من توفير الحماية والعدالة لهم في بلداننا؟”.

وقال رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي “أتوقع من السلطات المالطية أن تبذل قصارى جهدها لتسليط الضوء على هذه المسألة، ويتعين تتبع كل المسارات” للتوصل إلى الحقيقة. وأضاف “أعتقد أنه من الضروري أيضا إنخراط وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) للمشاركة في إطار تحقيق دولي يجمع كل القوى الشرطية كي يتمكنوا من المساهمة فى تقديم الجناة إلى العدالة”.

وكانت الصحفية الاستقصائية والمدونة غاليزيا (53عاماً)، التي توفيت إثر إنفجار سيارتها منتصف الشهر الجاري، قد ساهمت في تحقيقات بقضايا فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، بينهم زوجته، في القضية التي تُعرف إعلامياً بـ(أوراق بنما)

وتطال (أوراق بنما)، التي نشرتها مجموعة من الصحف في عام 2016 ، عددا كبيرا من السياسيين ورجال الاعمال والمشاهير بشأن تعاملات مالية خارجية مشبوهة وتهرب ضريبي، استنادا إلى أكثر من عشرة مليون وثيقة سربها مصدر مجهول.