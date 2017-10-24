قطر توافق على بناء مقار حكومية فلسطينية في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- أعلنت دولة قطر موافقتها على طلب بناء مقار حكومية فلسطينية في قطاع غزة، بعد المصالحة الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي إن قطر وافقت على طلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بناء مقر للحكومة وآخر للرئاسة الفلسطينية في غزة.

ولم يحدد العمادي، في مؤتمره الصحفي في غزة وزيارته الأولى بعد المصالحة، موعد الشروع في بناء هذه المقار الحكومية الفلسطينية.

وقال “وجود حكومة الوفاق في القطاع سيساعد على حل كل مشاكل القطاع ودورنا لمساعدتها ليس بديل عنها”. وأضاف “هدفنا التخفيف عن أهل غزة حتى تتمكن الحكومة من الوقوف أمام المجتمع الدولي”.

وتابع “إن كان هناك دعم من قطر سيتم توجيهه للحكومة، وسنقف معها حتى تمكينها من أداء مهامها في القطاع”.

وأشار إلى أن “قطر تدعم المصالحة الفلسطينية أينما تمت سواء في القاهرة أو الرياض، وستقف مع الفلسطينيين في كل المحافل حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967”. وقال “نحن لا نغير توجهاتنا بظروف معينة، والأمير تميم من القلائل الذين ركزوا على قضية فلسطين في وقت تعاني فيه قطر من الحصار المفروض عليها”.

ونفى العمادي وجود خلافات بين قطر وحركة حماس بسبب توقيع إتفاق المصالحة في القاهرة.