الائتلاف الوطني المعارض: اتفاق المعابر ودمج فصائل الجيش الحر خطوة نحو سوريــة الحرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الإئتلاف الوطني السوري المعارض للنظام في دمشق، “اتفاق توحيد إدارة المعابر ودمج فصائل الجيش السوري الحر”، الذراع العسكري للإئتلاف، الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء بـ”خطوة هامة وإيجابية نحو بناء سورية الجديدة، دولة القانون والمؤسسات”

الاتفاق جاء في ختام “اجتماعات هامة بحضور نائب رئيس الائتلاف عبدالرحمن مصطفى، وممثلي الحكومة السورية المؤقتة، ومسؤولي وزارة الدفاع، وقادة فصائل الجيش السوري الحر، وممثلين عن الحكومة التركية”، حسبما أفاد الإئتلاف في بيان

وذكر البيان أن “الاتفاق ينص على توحيد إدارة المعابر في منطقة درع الفرات بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، ويضع خطة على مرحلتين للانتقال بالفصائل إلى حالة جيش وطني مؤلف من فيالق وفرق وألوية، وهي خطوة هامة وضرورية على طريق بناء جيش وطني حقيقي”.

وقال الأئتلاف إنه “يتطلع إلى تعاون جميع قوى الثورة السورية وأصدقاء الشعب السوري، لدعم هذا الاتفاق والعمل على إنجاز جميع بنوده بحسب المراحل التي تم التفاهم عليها”.