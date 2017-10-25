خبير سياسي مصري: الملف الاقتصادي أولوية لزيارة السيسي لفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن “الملف الاقتصادي يمثل أولوية” لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لفرنسا، وقال “القاهرة تعول على جذب المزيد من الاستثمارات من باريس”.

وأشار الحفني في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن “العلاقات المصرية-الفرنسية شهدت طفرة خلال الثلاث سنوات الماضية على المستوى السياسي وتحريك الملف الاقتصادي”. وأردف “تأتي هذه الزيارة لاستثمار هذه الطفرة خاصة في الملف الاقتصادي، الذي يمثل أولوية فنحن نعول على تعزيز علاقاتنا مع فرنسا، التي تعتبر الشريك الاقتصادي السادس او السابع لمصر، للارتقاء بمستوى استثماراتها خاصة في قطاع النقل، حيث تنفذ باريس حاليا الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة، وكذلك في قطاع السكك الحديد والطاقة المتجددة”.

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، “فيما يخص التعاون العسكري حققت العلاقات طفرة كبيرة من خلال عقد العديد من الصفقات علاوة على وجود تدريب دوري مشترك”. وأردف “نحن نريد تعزيز العلاقات العسكرية مع فرنسا وعلى وجه الخصوصفي مجال تأمين الحدود، فالرئيس أشار في مقابلته مع الاعلام الفرنسي اننا دمرنا 1200 سيارة دفع رباعي خلال العامين ونصف او الثلاث الماضية كانت قادمة من ليبيا.. تخيّل لو نجح الارهابيون هؤلاء بالتسلل الينا”.

وأضاف حول نفس الموضوع “نحتاج معونات من فرنسا وغيرها لنظم حديثة لتأمين الحدود البرية غربا وجنوبا وكذلك الحدود البحرية، ونحن نلجأ في هذا المجال للشركاء في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ومؤخرا تحركنا نحو كوريا الجنوبية”.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال الحفني “هناك تنسيق بين الدولتين في هذا المجال الذي كان ضمن مباحثات الرئيس، والتركيز على تعزيز دور الأمم المتحدة ومبعوثها الى ليبيا وجمع كافة الأطراف الليبية على موقف موحد يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي لاستقرار ليبيا، الذي هو مصلحة مصرية”.