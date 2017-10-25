جمعية كاثوليكية: الممرات الإنسانية تجلب لإيطاليا ألف لاجئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جمعية كاثوليكية إيطالية إن الممرات الإنسانية جلبت الى البلاد ألف لاجئ بشكل آمن وقانوني.

واضافت جماعة سانت إيجيديو في بيان الأربعاء، أن “يوم الجمعة المقبل سيشهد وصول إلى أكثر من 120 لاجئ سوري من لبنان الى مطار روما الدولي الكائن في ضاحية فيوميتشينو”، وذلك “بفضل ممرات إنسانية التي تدعمها جماعتنا الى جانب اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الولدنيسية”.

وذكر سانت إيجيديو أنه “مع هذه المجموعة الجديدة، التي تتألف من أسر ذات عدد كبير من الأطفال، نكون قد بلغنا هدف الـ1000 شخص”، والذين “وصلوا بأمان وبشكل قانوني الى إيطاليا، منذ فبراير 2016″، وذلك “بالإتفاق مع وزارتي الخارجية والداخلية”.

وتابعت “في حين لا تزال تجهد أوروبا من أجل إيجاد رؤية مشتركة ومسؤولية لموضوع الهجرة الكبير، يمكن لتحالف بضعة عناصر من المجتمع المدني يمكن أن يحقق إنجازا وذاتي التمويل، كبديل حقيقي لرحلات اليأس في البحر المتوسط ولمتاجري البشر”.

وإذ ذكّرت الجماعة الكاثوليكية بأن “ممرات إنسانية انطلقت في الغضون ذاتها في فرنسا ايضا”، خلصت الى القول إن “الاستقبال في فيوميتشينو الجمعة سيكون مناسبة أيضا لتسليط الضوء على مقترحات جديدة بشأن الهجرة”، والتي “يمكنها أن تكون حلولا عملية بدلا من مواجهات، جدل أو استغلال”.