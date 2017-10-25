 كبير المفاوضين الإسرائيليين يترك منصبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المبعوث الدبلوماسي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو سيترك منصبه في نهاية شهر شباط/فبراير 2018.

واضاف “بعد أن قضى سنوات عديدة في هذا المنصب تقدم المحامي مولخو قبل أكثر من عام إلى رئيس الوزراء بطلب إعفائه من منصبه. وطلب رئيس الوزراء من المحامي مولخو بأن يستمر في مهامه وبعد أن تلقى طلبات أخرى لبى رئيس الوزراء الآن هذا الطلب”.

وتابع المكتب “عمل المحامي مولخو في الدور الحساس وهو المبعوث الدبلوماسي الخاص برئيس الوزراء نتنياهو خلال الأعوام 1996-1999 ومرة أخرى منذ العام 2009 بعد أن عاد رئيس الوزراء نتنياهو إلى رئاسة الوزراء”.

وكتب المحامي مولخو في الرسالة الخطية التي بعثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “لاحقا لطلباتي السابقة، أتشرف بأن أتقدم إليكم بطلب إعفائي من منصبي الذي يشكل خدمة وطنية تطوعية وأقوم به منذ سنوات عديدة للغاية”.

من جهته كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للمحامي مولخو “هذه المرة، رغما عني وعلى ضوء موقفك الحازم، قررت أن ألبي طلبك. وفي نفس الوقت سعدت بأنك وافقت على تأجيل موعد تركك المنصب حتى نهاية شهر شباط 2018 كي يكون باستطاعتي إيجاد بديل لك لهذا الدور الحيوي”.

وأضاف “لست مضطرا لأعد المهام السياسية الحساسة والهامة التي قمتَ بها. وقمتَ بها من خلال خليط نادر من الموهبة والخبرة والمعرفة العميقة للقضايا. لم يحن الوقت بعد لكشف النقاب عن كل ما قمتَ به، ولكنني متأكد بأن عندما ستأتي هذه اللحظة سيثمن المواطنون الإسرائيليون عطاءك كثيرا. لا عجب أنّي والوزراء الذين يعرفون عملك يثمنونك تثمينا عميقا. وأشاد زعماء كثيرون بك أمامي وقالوا دائما إنهم استطاعوا أن يتحدثوا معك بحرية لأنك لم ترد أبدا كشف العمل العظيم الذي أنجزته، مثلك مثل والدك قبلك، لقد عملت لصالح الدولة كخدمة وطنية تطوعية”.