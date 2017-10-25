وزير خارجية العراق ونائب الرئيس الروسي يرأسان الاجتماع التمهيدي للجنة المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ موسكو ـ ترأس وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونائب رئيس روسيا الاتحادية ديمتري روغوزين، اجتماع اللجنة العراقية الروسية المشتركة في موسكو، تمهيداً لعقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة مطلع العام 2018.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن “الطرفين استعرضا العلاقات الاقتصادية والتجارية العراقية الروسية، ومواصلة العمل على تطوير الأسس القانونية والتنظيمية للتعاون الثنائي بين البلدين”، فضلا عن “بحث التطور المتصاعِد في التعاون المشترك في مجال الصناعة وزيادة زخم الجهود في تطوير التعاون في مجال النفط والغاز”.

وتابعت “أبدى الطرفان الرغبة في توفير مستلزمات المساهمة الفاعلة للجانب الروسي في تطوير وتأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وشبكات النقل في العراق، اذ رحب الجانب الروسي بمقترح الوفد العراقي لإنشاء منتدى أعمال عراقيّ روسيّ”.

وذكرت الوزارة أن “الطرفين أعربا عن ضرورة بذل الجهود للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك غرف التجارة، والصناعة ومجالس الأعمال المشتركة، وتقديم كل الدعم الممكن لتبادل زيارات الوفود، والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في كلا البلدين وتوفير مستلزمات النهوض بالعمل المصرفي والمالي”.

واشارت وزارة الخارجية الى أن “الجانب العراقي أبدى اهتمامه بتنشيط العلاقات الثقافيَّة بين البلدين، والتطوُّر التدريجيِّ للتعاون في مجال التعليم، والصحة، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات”.