مسؤول إيطالي: مشاركة حكومات معروفة أيضا بسياسات غلق طرق الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مسؤول إيطالي رفيع إن “التعاون بين إيطاليا وليبيا، وبين جنوب وشمال ضفتي البحر المتوسط، تحت شعار المسؤولية والتضامن، شمل حكومات ووزراء معروفين بسياسة غلق طرق الهجرة”.

وفي ختام اعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع دول شمال أفريقيا، في باليرمو الأربعاء، أضاف وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فينتشنزو اميندولا في تصريحات للصحفيين، “لقد حملنا دول أوروبا الشرقية ايضا الى الحوار وإدراك أن هذا التحدي العصري سيكون القضية الكبرى على مدى السنوات العشرين القادمة”.

وخلص أميندولا الى القول إن هذه المسألة “سيتم التعامل معها بكثير من التضامن والمسؤولية ومن خلال حلول ملموسة”، وهي التي “طرحناها على طاولة البحث الأوروبية بفضل التجربة الإيطالية”.