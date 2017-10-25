اساقفة العراق يخشون تفاقم تداعيات الاحداث الاخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أبدى مجلس الأساقفة الكاثوليك في العراق خشيته من تداعيات الاحداث الاخيرة في البلاد.

وفي البيان الختامي لإجتماعه الذي التأم أمس واليوم بمقر بطريركية الكلدان في العاصمة العراقية، “أهاب الاساقفة بالمسؤولين في البلاد الى السعي نحو السلام بالحوار الصادق، وتبني الحوار سبيلا الى السلام الذي قوامه العدل واحترام القانون وقاعدته المواطنة الحقة”.

أما بشأن وضع بلدات سهل نينوى، فقد رأى الاباء الأساقفة ضرورة أن “يبقى موحداً وامناً ومستقراً”.

كما تطرق المجلس الى الهجرة ورأى أن “يؤكد لابنائه المؤمنين احترام الكنيسة حريتهم الشخصية وخياراتهم”، وكذلك أن “من واجبه ان يثبتهم في ارضهم ويشجعهم على البقاء والتواصل، لكن هذا لايعني اطلاقا ان المسؤولين الكنسيين عرقلوا الهجرة او طلبوا من السفارات ذلك”، مؤكدا أن “هذه التهمة عارية عن الصحة”.

واختتم الأساقفة بيانهم بالقول “نسأل الله ان يمنح العراق السلام والاستقرار الدائم”.