السلطة الفلسطينية تتهم بريطانيا بـ”التصعيد” بالاحتفال بمئوية وعد بلفور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أثار إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نية بلادها الإحتفال “بفخر” بذكرى مرور مائة عام على وعد بفلور في الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها “تدين تصريح رئيسة الوزراء البريطانية بالأمس في مجلس العموم البريطاني، الذي أكدت فيه إصرار بلادها على الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل، وإمتنانها لمستوى العلاقات مع إسرائيل في عدة مجالات”.

ورأت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي أن “تأكيدا بريطانيا جديدا على عدم الإعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، وكأن هذا الوعد لا زال قائماً بنفس النهج والتفكير والعقلية، وكأننا أيضا نقف أمام بريطانيا اليوم كامتداد للعقلية البريطانية الإستعمارية العنصرية”.

واضافت”تؤكد الوزارة أنها بذلت قصارى جهودها وحاولت كثيراً من أجل عدم الوصول الى مثل هذا الوضع التصعيدي، وكانت هناك محاولات حثيثة من طرفنا، وتواصلنا مع الجانب البريطاني باستمرار وعقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لقاءات مع نظيره البريطاني في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وقدم مقترحات عملية لتحاشي مثل هذا التصعيد قبل السابع من تشرين ثاني/نوفمبر القادم، عندما يصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى لندن تلبية لدعوة رسمية من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمشاركة في تلك الاحتفالات الاستفزازية”.

وتابعت “رغم أننا واصلنا مساعينا لتجنب الوصول الى مثل هذا التصعيد، الا أن بريطانيا رفضت وبتعنت واضح مناقشة هذا الموضوع، على إعتبار أن فلسطين ليس لها الحق في مساءلة بريطانيا بأي شيء، وليس من حق أحد أن يسائلها على ما اقدمت عليه من جرائم في تاريخها الاستعماري، لأنها فخورة به، بل بالعكس وكأن الخطيئة إرتكبناها نحن الفلسطينيون من خلال طرح موقفنا الداعي لمراجعة وعد بلفور ومطالبة بريطانيا بالإعتذار عنه وتحمل مسؤولياتها التاريخية عن تداعياته ونتائجه، ومطالبتنا على الأقل بتعديل موقفها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

واضافت “تُحمل الوزارة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد سيتم بناء على خطوات قادمة، لأنها هي التي اختارت التصعيد وتجاهلت الحق الفلسطيني، وقررت عدم إحترام مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم تأخذ بالمناشدات والنداءات للتراجع عن تلك الاحتفالات الاستفزازية”.

ومن جهتها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إنها “تعتبر تصميم رئيسة الوزراء البريطانية على الاحتفال بمئوية عام على وعد بلفور، وتفاخرها أمام البرلمان، بدور بلادها في إقامة وتكريس دولة الاحتلال (إسرائيل) تكرارًا للجريمة السياسية الأكبر في التاريخ الإنساني، ومواصلة للخروج على كل التقاليد الدبلوماسية”.

وأضافت “نؤكد أن رفض ماي الاعتذار عن الوعد الأسود، وإصرارها عليه لا يعكس توجهات سياسية متطرفة فقط، بل يُدلل على أزمة أخلاقية كبرى تصدر من عين بريطانية مصممة على التعامي، وتدافع بشراسة عن نكران الحق الفلسطيني”.

ورأت وزارة الإعلام “أن الدفاع عن وعد بلفور معناه عمليًا الانحياز المطلق لفكرة الاحتلال، ودعم التمييز العنصري، والاعتزاز بالإرث الاستعماري البريطاني، والتمجيد بشكل أو بآخر للحربين العالميتين: الأولى والثانية، وما خلفتاه من نتائج دموية، وما سبقهما من انحياز أعمى واستقطاب”.