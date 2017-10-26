قلق إيطالي لتزايد وتيرة تدفقات المهاجرين من سواحل تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المتحدثة بإسم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض بإقليم صقلية، العضو في البرلمان الإيطالي، غابرييلا جيامانكو أنها طالبت بمساءلة برلمانية لوزير الداخلية ماركو مينيتي بشأن عودة تدفقات الهجرة السرية نحو إيطاليا من سواحل تونس.

وقالت جيامانكو “إن عمليات الرسو الأخيرة على سواحل صقلية شهادة على عودة تدفق، بدون تحكم، للمهاجرين من تونس. مهربو البشر عادوا مجددا لتحقيق أرباح في عمليات عمليات رسو لقوارب أشباح”. وأضافت “لا نفهم كيف تنوي الحكومة التحرك إزاء تونس، البلد الديمقراطي الذي وقعنا معه بالفعل اتفاقا ثنائيا”.

ونوهت بأنه “لهذا السبب طلبت مساءلة الوزير مينيتي لمعرفة الخطوات التي يعتزم اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة. العام الماضي شهد وصول أقل من 600 مهاجر أبحروا من تونس، في حين أنه وحتى تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، وصل منها أكثر من 2700 مهاجر، ولا مؤشرات لتوقف عمليات الرسو” لقوارب المهاجرين المنطلقة من تونس.