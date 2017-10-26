البرلمان الأوروبي يمنح جائزة سخاروف للمعارضة في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – قرر البرلمان الأوروبي منح جائزة سخاروف لحرية التعبير لعام 2017، للمعارضة في فنزويلا.

وتتألف المعارضة، التي ستُمنح لها الجائزة من كل من الجمعية الوطنية في فنزويلا، التي حُرمت من سلطاتها التشريعية بسبب معارضتها للرئيس نيكولاس مادورو، وجمعية السجناء السياسيين ومجموعة من الناشطين المعارضين.

وتعليقاً على هذا القرار، عبر البرلماني خوسيه اغناسيو سلافرانكا (مجموعة الديمقراطيين المسيحيين – اسبانيا)، عن أمله أن تساهم هذه الجائزة في إعادة الديمقراطية والسلام لفنزويلا، وقال ” لفائزون بالجائزة يقدمون مثالاً يُتحذى بالشجاعة”، حسب تعبيره.

ومن المقرر أن تُمنح الجائزة خلال احتفال خاص يقام في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم في ستراسبورغ، وتبلغ قيمتها 50 ألف يورو.

ويمنح البرلمان الأوروبي هذه الجائزة سنوياً ومنذ عقود لنشطاء ولجمعيات تعمل في مجال تعزيز حرية التعبير والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.

وقد قتل 120 معارضاً سياسياً في فنزويلا، كما تعرض 600 آخرين للسجن منذ بداية العام الحالي.